Info “Progettiamo insieme un nuovo Cuore per Cattolica” Invito al primo laboratorio del percorso partecipativo per il rilancio del porto di Cattolica Tweet Tweet Il Porto - Comune di Cattolica Dopo la presentazione pubblica del Progetto per la riqualificazione dell’area portuale di Cattolica e l’illustrazione del percorso partecipativo connesso, avvenuta il 9 marzo scorso, parte il primo dei 3 Laboratori previsti, per confrontarsi con stakeholders e cittadini. L’appuntamento, aperto a tutti previa iscrizione, è previsto per Giovedì 22 marzo 2018 dalle ore 15:00 alle ore 18.00 presso la Casa del Pescatore, Via E. Toti, 2, 47841 Cattolica. L’Amministrazione Comunale, attraverso il coordinamento della Regione Emilia-Romagna ed alle opportunità offerte dal Progetto Europeo Co-Evolve, di cui abbiamo già dato notizia in una precedente news, ha predisposto un progetto pilota volto a valorizzare la zona del porto di Cattolica, un porto plurifunzionale con problemi di interrimento, dove sono presenti diversificate attività economiche. In particolare l’obiettivo sarebbe quello di predisporre un Piano di Azioni locale, nato dal confronto tra i portatori di interesse, volto alla riduzione degli impatti dei dragaggi con innovativi sistemi di gestione dei fondali e il rilancio del porto e delle attività turistiche ed economiche ad esso legate, secondo criteri di sostenibilità e di attenzione al territorio. Per questo, il Comune di Cattolica ha ritenuto strategico organizzare veri e propri laboratori, con il pieno coinvolgimento di enti pubblici e privati del territorio, imprese, associazioni e cittadini, dove sarà possibile avere una visione complessiva dei problemi e confrontarsi sulle azioni da mettere in atto. Nel primo laboratorio si approfondiranno i seguenti temi: La sostenibilità sociale, economica, ambientale e culturale dell’area del porto

Immagine, marchio, brand del porto e area

Navigabilità, sicurezza e fondali Già calendarizzati anche i prossimi appuntamenti: - Secondo laboratorio partecipativo: 11 Aprile al mattino; - Terzo laboratorio partecipativo: 4 Maggio nel pomeriggio. Per partecipare al primo laboratorio, che si terrà a Cattolica il 22 marzo p.v., è necessario darne comunicazione ai seguenti recapiti: Tel. 0541.966699-966545 o e-mail pritellialvio@cattolica.net Agli stessi recapiti è possibile rivolgersi per eventuali informazioni. Invito Azioni sul documento Stampa